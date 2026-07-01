Черного паку Петровича перевезли в новый дом

Черный паку Петрович переехал из столичного бизнес-центра в «Москвариум»

Тропическую рыбу черную паку по кличке Петрович перевезли из столичного бизнес-центра в «Москвариум» на ВДНХ, сообщается на сайте mos.ru.

В новом месте рыбе уже обеспечили профессиональный уход и создали условия для крупных тропических видов.

На сайте отмечается, что желающие смогут наблюдать за черным паку в экспозиции аквариума и с помощью онлайн-трансляции на портале mos.ru.

««Состояние черного паку, переехавшего в «Москвариум» из бизнес-центра, отличное. В период карантина не было обнаружено никаких отклонений в его здоровье», — рассказала руководитель биологического департамента центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер.

Она добавила, что Петровича уже переселили в большой пресноводный аквариум «Затопленный лес» к другим представителям черного паку.

Напомним, черный паку является крупнейшей травоядной рыбой семейства пираньевых. История Петровича получила широкий общественный резонанс, когда видео с рыбой появилось в соцсетях. На историю рыбы отреагировали специалисты «Москвариума» и предложили принять Петровича.