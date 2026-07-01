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Общество

Тульские «криминальные авторитеты» задержаны за серийное вымогательство

Myslo: в Тульской области мужчин задержали за вымогательство более ₽1,4 млн

В Тульской области полиция пресекла деятельность преступной группы, участники которой под видом криминальных авторитетов вымогали деньги у местных жителей. Об этом пишет издание Myslo со ссылкой на региональные управления Росгвардии и МВД.

Сотрудники уголовного розыска совместно с ФСБ и бойцами СОБР «Буран» задержали четырех жителей Ефремовского района в момент, когда очередная жертва передавала им деньги.

Как установили следователи, история вымогательств началась осенью 2024 года. Тогда фигуранты остановили автомобиль 35-летнего мужчины и без всяких оснований обвинили его в причастности к распространению наркотиков, после чего увезли в лес и под угрозой применения насилия потребовали выплатить им 100 тысяч рублей. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший занял указанную сумму и перевел ее злоумышленникам. Позднее один из членов группы вынудил его знакомого заплатить еще ₽50 тысяч.

Следствие выявило еще одну серию вымогательств: с мая 2025 года по апрель 2026 года двое фигурантов на протяжении почти года методично требовали свыше ₽1,4 млн у двух других жителей района. Они позиционировали себя как «криминальные авторитеты», а в качестве рычага давления использовали угрозы применения силы и распространения сведений компрометирующего характера в соцсетях.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможные дополнительные эпизоды их противоправной деятельности», — отметили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, полиция не исключает, что список потерпевших может пополниться.

Ранее в Ростове вынесли приговоры членам банды, похищавшим людей с целью вымогательства.

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