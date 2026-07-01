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Общество

В Чувашии школьник едва не лишился зрения во время рыбалки

В Чувашии врачи удалили рыболовный крючок из века ребенка
Республиканская офтальмологическая больница/VK

В Чувашии школьник едва не лишился зрения из-за рыболовного крючка, впившегося ему в веко. Об этом сообщает Республиканская клиническая офтальмологическая больница.

В медицинское учреждение был доставлен 13-летний мальчик с металлическим крючком в веке. Подросток рыбачил, в какой-то момент резко дернулась, и острый крючок сорвался с наживки, вонзившись в кожу.

Врачам удалось аккуратно извлечь инородное тело, зрение не пострадало. Медики напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с рыболовными снастями.

До этого врачи вытащили 18-сантиметрового червя из мозга пациента, у которого ухудшилось зрение. Оказалось, что мужчина раньше иногда ловил диких змей на природе, вскрывал им животы, вынимал желчный пузырь и проглатывал его сырым.

Ранее в Архангельске спасли мужчину с клещом в глазу.

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