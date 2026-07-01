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Общество

В Южной Осетии обсудили проблемы местных жителей

В Южной Осетии создадут больше условий для реализации идей молодежи
Telegram-канал МАРАТ КАМБОЛОВ

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вопросы, которые больше всего волнуют жителей Южной Осетии, сообщил в своем Telegram-канале Марат Камболов.

Одной из главных тем обсуждения стал пункт пропуска «Нижний Зарамаг». Камболов и Кириенко предложили идеи, как ускорить прохождение границы и сделать процесс более комфортным для людей.

«Говорили также о развитии здравоохранения, образования и социальной инфраструктуры, возможностях для молодежи, создании новых рабочих мест и привлечение инвестиций в экономику республики», — написал Камболов.

Кроме того, Кириенко и Камболов обсудили вопросы создания новых возможностей для развития экономики и занятости.

«Молодые люди должны видеть свое будущее здесь, в Южной Осетии, иметь возможность работать, создавать семьи, реализовывать свои идеи и планы на родной земле», — отметил Камболов.

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