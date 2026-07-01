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Общество

Российские ученые нашли следы черной пандемии в Западной Сибири

Ученые НГУ нашли признаки демографической катастрофы XIII века в болотах Сибири
Юрий Кавер/РИА Новости

Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) с коллегами из других научных центров России выявили в почвах Западной Сибири признаки произошедшей около 700-800 лет назад демографической катастрофы, которую могла спровоцировать эпидемия чумы. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи изучили остатки пожарищ в почвах Западно-Сибирских болот в Ханты-Мансийском автономном округе и обнаружили закономерность распределения в них углей от древних пожаров. Количество углей в почвах помогло установить хронологию событий в последние тысячи лет и проследить активность человека на этих землях.

Ученые отмечают, что связь между частотой появления углей в почвах и резкими переменами климата могут свидетельствовать о наличии антропогенного фактора — активности людей, из-за них могли возникать пожары.

Доцент Института интеллектуальной робототехники НГУ Петр Меньшанов рассказал, что все глобальные катастрофы древности не прерывали появление углей в почвах Западной Сибири, а лишь уменьшали интенсивность этого процесса на пару веков. Однако после XII века число углей, попадающих в землю резко сократилось до минимума. Так простые угли из болота помогли узнать о катастрофе, случившейся 7-8 веков назад и кардинально сократившей популяцию людей, жившую в Сибири, сообщили в вузе.

Ученые считают, что демографическая катастрофа могла возникнуть из-за пандемии черной смерти, распространившейся по всей Евразии в середине XIV века с развитием торговли в Монгольской империи. Именно черная истребила половину всего населения Европы, а монголы создали условия для молниеносного распространения эпидемии в Евразии.

Ранее ученые выяснили, что все массовые вымирания на Земле происходили одинаково

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