В Хабаровском крае задержали дальнобойщика-педофила

Дальнобойщик-педофил из Хабаровского края насиловал девочек по всему Дальнему Востоку. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, с 2005 года житель поселка Гатка Советско-Гаванского района ездил на японском микрогрузовике или на тягаче Scania, а в перерывах принуждал школьниц к интимной близости. На данным момент известно о шести пострадавших в возрасте 16–17 лет.

«Извращенец вывозил их в лес и угрожал оружием. Одна девочка бесследно пропала после встречи с ним — очевидцы видели, как она села в его машину», — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском других пострадавших. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, он находится в СИЗО.

16 июня в Югре вынесли приговор местному жителю, совершавшему насилие в отношении юной падчерицы. Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14 лет. Из публикации следует, что он совершал преступления в течение четырех лет.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 15 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет работать реестр осужденных педофилов.