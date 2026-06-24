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Автомобили

Водителей призвали не использовать таблетки для снижения расхода топлива

Автоэксперт Солдунов: таблетки для снижения расхода топлива опасны для двигателя
Константин Михальчевский/РИА Новости

Таблетки для снижения расхода топлива не способны улучшить его характеристики. При этом они могут нанести серьезный вред двигателю, предупредил в беседе с газетой «Взгляд» член Общественной палаты РФ, председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Валерий Солдунов.

«Октановое число — это параметр, который определяется на этапе переработки нефти, и изменить его в бензобаке автомобиля с помощью небольшой твердой пилюли невозможно без сложных термических и химических процессов», — отметил эксперт.

Современные двигатели оснащены высокоточными агрегатами, чувствительными к качеству топлива. Добавление непроверенных реагентов может спровоцировать нежелательные химические реакции с уже имеющимися бензине присадками, добавил он.

На фоне перебоев с поставками топлива в России повысился спрос на присадки для бензина, якобы снижающие его расход. Продавцы канистр для ГСМ на маркетплейсах резко подняли цены, а на АЗС и в ряде магазинов запчастей возникла нехватка этих емкостей. О том, как россияне справляются с возникшими трудностями, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в «Яндексе» в разы выросло количество запросов на тему «как слить бензин».

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