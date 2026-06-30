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Общество

Уфимские рабочие сбросили горящую бутылку с крыши на припаркованный автомобиль

В Уфе рабочие сбросили горящую бутылку на припаркованный автомобиль
Кадр из видео/Telegram-канал «Видеодозор»

В Уфе рабочие сбросили горящую пятилитровую бутылку на припаркованную во дворе машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

Инцидент произошел во время ремонта кровли пятиэтажного дома. Строители случайно подожгли на крыше пятилитровую емкость с горючей жидкостью и просто сбросили ее вниз. Бутылка ударилась об асфальт и оказалась прямо под машиной.

Горючее разлилось и под автомобилем вспыхнул огонь. На место прибежал мужчина, который попытался залить пламя водой, но это лишь ухудшило положение. Укротить пожар удалось лишь с помощью пледов, которые вынесли местные жители.

Автомобиль спасли, однако из-за огня у него расплавился бампер и сгорел подкрылок. Хозяин машины написал заявление в полицию.

Ранее в Пермском крае из-за шалости подростков сгорели гараж и машина.

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