Четверо подростков из любопытства спалили чужой гараж и машину

ГУ МЧС России по Пермскому краю

В городе Соликамске четверо несовершеннолетних устроили пожар в гараже и сожгли чужую машину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Прикамья.

По данным спасателей, четверо юных жителей города проникли в гараж и решили из любопытства поджечь поролоновую губку от дивана. Пламя быстро распространился по помещению. К моменту прибытия огонь полностью уничтожил легковой автомобиль и деревянный гараж.

Виновники происшествия успели покинуть место до приезда экстренных служб и не пострадали.

До этого в Вологодской области дети играли с огнем и сожгли целый дом. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб девятилетний сын хозяйки и его десятилетний приятель уже самостоятельно выскочили на улицу. Мать со старшим братом в это время находились в магазине. Пламя успело уничтожить всю внутреннюю отделку на площади 64 квадратных метра.

Ранее в Подмосковье ребенок чуть не спалил дом зажигалкой и попал в больницу.

 
