Аэропорты Москвы возобновили работу

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация в канале в мессенджере «Макс».

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:21 мск.

О введении ограничений в аэропортах Московского региона Росавиация сообщила в 20:45 мск.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 30 июня несколько раз заявлял об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к российской столице. В период с 00:00 до 6:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили полсотни таких дронов, сообщал градоначальник в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, каждый раз на места падения обломков БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево нашли обломки беспилотника.