В Москве произошел пожар возле посольства Израиля

В Москве у посольства Израиля на Большой Ордынке произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Туда спасателей пока не пускают — посольства и консульства обладают неприкосновенностью. Даже для тушения возгорания требуется разрешение посла», — говорится в сообщении.

Позже источник сообщил, что горела техника на первом этаже в здании на территории дипмиссии. Людей внутри не было. Причины возгорания неизвестны.

До этого полиция Лондона оцепила парк у посольства Израиля после угрозы его атаковать. Полицейские в средствах индивидуальной защиты оцепили королевский парк Кенсингтон-Гарденс и изучили оставленные там подозрительные предметы. Местные СМИ связали происходящее с видео, которые за день до этого появилось в сети и содержало угрозу атаковать посольство Израиля — а оно как раз находится рядом с Кенсингтон-Гарденс. В видео утверждалось, что атака на посольство может быть совершена при помощи дронов.

Ранее в Москве загорелось административное здание.