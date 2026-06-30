Россиянин разлил бензин, закурил и случайно спалил квартиру

В Кургане местный житель спалил квартиру, закурив после того, как разлил бензин. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в доме на проспекте Машиностроителей, когда мужчина чистил запчасти бензином. В какой-то момент часть горючей жидкости разлилась, а затем мужчина закурил — вспыхнул пожар.

Жилец пытался залить огонь водой, но мероприятие не увенчалось успехом. Соседи, заметившие возгорание, вызвали сотрудников экстренных служб.

Спасатели вывели из задымленного здания восемь человек, включая троих детей, а также домашних питомцев. Огонь успел распространиться на площади в 20 квадратных метров. К тушению привлекли десять пожарных и три единицы техники.

Ранее в Москве четырехлетний мальчик чуть не спалил квартиру во время игры.