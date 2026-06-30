В России завершили расследование дела против одного из создателей Hydra

МВД: завершено расследование дела в отношении одного из создателей Hydra

МВД России завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении одного из предполагаемых основателей площадки Hydra. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что в 2015 году злоумышленник принимал активное участие в создании торговой площадки Hydra, которая до 2022 года действовала в теневом сегменте Интернета», — написала представитель МВД.

Волк добавила, что на базе этой площадки действовали более 19 тысяч виртуальных магазинов, большая часть которых предлагала продажу наркотиков. Ежемесячный оборот Hydra превышал миллиард рублей, подчеркнула представитель ведомства.

Также Волк отметила, что один из создателей и руководителей подобного бизнеса был задержан. Операцию провели оперативники ГУНК МВД России совместно с ФСБ. В ходе обысков у него изъяли наличные средства и криптовалюту на сумму свыше 300 млн рублей. Помимо этого, были арестованы активы его родственников на более 1 млрд рублей.

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