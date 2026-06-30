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Названа причина, почему кошки мяукают и «бурчат» в ответ на чихание и кашель хозяина

Зоопсихолог Ершова: кошка может воспринимать обычный чих как мини-взрыв
Peredniankina/Shutterstock/FOTODOM

Кошек настораживают резкие и внезапные звуки, поэтому они начинают мяукать, недовольно бурчать, убегать или внимательно смотреть на человека, когда он чихает или кашляет. Об этом «Газете.Ru» рассказала зоопсихолог компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Оксана Ершова.

«Чихание и кашель для кошки – очень громкие, внезапные и плохо предсказуемые сигналы. Слух у них намного чувствительнее человеческого, поэтому даже обычный чих может восприниматься как мини-взрыв в безопасной домашней среде», – отметила эксперт.

По ее словам, реакция зависит от темперамента питомца. Одни кошки предпочитают дистанцироваться, другие начинают «отвечать» хозяину мяуканьем или ворчанием.

«Многие животные воспринимают человеческую речь и звуки как форму социальной коммуникации. Когда человек внезапно издает громкий чих, кошка может мяукнуть в ответ просто потому, что пытается включиться в происходящее или проверить состояние хозяина», – объяснила Ершова.

Для некоторых питомцев же чихание действительно становится нарушением привычной спокойной обстановки. Особенно это касается тревожных животных, которые плохо переносят резкие звуки и изменения среды.

При этом никакой агрессии или «мести» в такой реакции нет. Питомцы просто пугаются резких звуков, пытаются понять источник шума и выражают легкое недовольство.

«Для кошки дом — максимально предсказуемая территория. Любые внезапные звуки привлекают внимание, потому что в природе именно резкие шумы часто сигнализируют о потенциальной опасности», – заключила Ершова.

Ранее были раскрыты самые частые причины обид кошек и собак на человека.

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