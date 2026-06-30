Адвокат рассказал, в каких случаях реально оспорить завещание

Адвокат Ануфриев: несогласие с завещанием не является основанием для его отмены

Наследником по завещанию может стать любое лицо, даже не состоящее в родстве с наследодателем. Именно поэтому «обиженные родственники» пытаются оспорить завещание, рассказал «Газете.Ru» Альберт Ануфриев, адвокат, управляющий партнер юридической компании Forseti & Ting.

Завещание можно оспорить по трем основаниям.

Первое — порок воли: когда наследодатель не понимал значения своих действий и не мог руководить ими. Это может быть связано с психическим расстройством, деменцией, последствиями инсульта или приемом сильнодействующих препаратов. «Злоупотребление алкоголем без постановки на учет в психоневрологическом диспансере само по себе не является доказательством порока воли», — подчеркивает адвокат.

Второе — нарушение процедуры: завещание должно составляться лично и тайно, в отсутствие потенциальных наследников и третьих лиц. Оно должно быть подписано наследодателем собственноручно. Третье — нарушение формы: завещание оформлено не у нотариуса без законных оснований. Перечень исключений, когда завещание можно удостоверить без нотариуса, прямо установлен законом.

«Нарушение правил не означает автоматической недействительности. Суд должен установить эти обстоятельства. Если процедура и форма соблюдены, оспорить завещание можно только при наличии достаточных и достоверных доказательств психического расстройства наследодателя», — поясняет Ануфриев.

Пример из практики адвоката: одинокая женщина, ветеран войны, оставила квартиру сиделке, ухаживавшей за ней более 10 лет. Но в последние годы у нее развилось психическое расстройство: она жаловалась на голоса, страх преследования, таскала за собой игрушку. Врачи фиксировали ее жалобы на «голоса в голове». Медицинская карта и показания соседей стали основанием для посмертной экспертизы, которая установила острое психическое расстройство. Новое завещание, составленное за неделю до смерти, признали недействительным, и наследство распределили по предыдущему завещанию.

«Простое несогласие родственников с содержанием завещания не является основанием. Суды уважают волю наследодателя, даже если она кажется близкому родственнику несправедливой», — подчеркивает Ануфриев.

Важно помнить о сроках: исковая давность — один год с момента открытия наследства (даты смерти). При пропуске срока суд откажет в иске. «Незнание о смерти наследодателя уважительной причиной не является. Верховный суд недавно подтвердил эту позицию», — предупреждает адвокат.

Таким образом, оспорить завещание реально, но только при наличии серьезных оснований и доказательств.

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