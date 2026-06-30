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Врач предупредила об опасности мытья в ржавой воде после отключений

Дерматолог Жовтан: мытье в ржавой воде грозит сухостью и раздражением
George Trumpeter/Shutterstock/FOTODOM

После плановых отключений горячей воды обычно она остается «ржавой» некоторое время. И мыться под ней не стоит, рассказала «Газете.Ru» Наталия Жовтан, врач-дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор».

Разовый контакт кожи с ржавой водой не несет критической угрозы, но последствия для внешнего вида могут быть ощутимыми.

«Сухость и раздражение — самый частый результат. Частицы ржавчины нарушают защитный слой кожи, вызывая шелушение и зуд», — поясняет Жовтан.

Особую осторожность стоит проявлять людям с хроническими кожными заболеваниями.

«Людям с экземой или атопическим дерматитом лучше избегать такого контакта, так как ржавая вода может вызвать обострение. Также она не рекомендуется детям раннего возраста», — предупреждает врач.

Самый ощутимый удар принимают на себя волосы, особенно осветленные или окрашенные.

«Частицы железа могут придать волосам неприятный рыжеватый или желтоватый тон, — отмечает эксперт. — Волосы становятся сухими, ломкими и теряют блеск».

Если душ — вопрос эстетического дискомфорта, то употребление ржавой воды внутрь — вопрос безопасности. «Накопление железа может привести к его избытку в организме, нарушая работу печени, почек и ЖКТ», — предупреждает Жовтан. Абразивные частицы могут травмировать эмаль зубов и десны.

Как защититься: дайте воде стечь 5–10 минут до прозрачности. При чувствительной коже используйте очищенную воду для умывания. Для питья и чистки зубов — только бутилированную или фильтрованную воду. Если вода остается некачественной долго — требуйте проверки от управляющей компании.

«Ржавая вода — не повод для паники, но и не повод пренебрегать осторожностью, — резюмирует Жовтан. — Лучше дать системе промыться, чем подвергать кожу и волосы неоправданному воздействию».

Ранее в Госдуме объяснили, почему в России невозможно отказаться от летних отключений воды.

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