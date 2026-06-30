Работа в свой день рождения стала нормой для большинства россиян

Только 16% россиян берут отпуск или отгул в свой день рождения

День рождения для большинства россиян давно перестал быть поводом для отдыха, показал опрос сервиса управления проектами Kaiten, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

62% респондентов работают в свой день рождения в обычном режиме, еще 23% — в «лайтовом». Полностью освобождают этот день — берут отпуск или отгул — только 16%. При этом 77% хотя бы раз проводили рабочие созвоны именно в день рождения. А среди тех, кому в этот день писали по срочным вопросам, 89% отвечали на сообщения.

68% россиян считают нормальным, если руководитель в их день рождения ставит «горящую» задачу. «Данные показывают, что для большинства сотрудников личный праздник и рабочий день практически не различаются — встречи, дедлайны и срочные задачи никуда не уходят», — комментирует Алексей Халезов, бизнес-лидер Kaiten.

При этом традиция поздравлений в коллективах жива: в 59% компаний принято скидываться на подарок в отдельном чате, в 49% — писать поздравления в общем чате, в 17% — устраивать встречу с поздравлениями. И только в 11% коллективов признались, что никаких традиций празднования дня рождения нет.

«Команды по-прежнему стараются поддерживать друг друга — поздравления остаются почти повсеместной практикой», — отмечает Халезов.

Ранее психотерапевт объяснила, почему после 30 лет люди начинают ненавидеть дни рождения.