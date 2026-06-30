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Половина россиян конфликтовали с соседями за последний год

Россияне чаще всего ругаются с соседями из-за шума и мусора
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Россияне стараются уживаться с соседями, и у большинства это получается: 52% респондентов за последний год обошлись без конфликтов. Однако 48% избежать разногласий не удалось. Чаще всего поводом для споров становятся шум, бытовые проблемы и беспорядок в общих зонах. Это показало исследование Росгосстраха, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В основном конфликтные ситуации не перерастают в серьезные споры: каждый пятый (21%) опрошенный столкнулся с разногласиями, но быстро их уладил; еще 20% ограничились мелкими претензиями. По-настоящему серьезные ситуации случились лишь у 3%, а 4% признались, что предпочитают избегать общения с соседями даже при возникновении проблем.

В общей сложности за последний год с соседями конфликтовали почти 48% респондентов. Главная причина — шум: ремонт, громкая музыка или нарушение тишины в вечернее и ночное время беспокоят 28% россиян. Еще 18% ругались из-за мусора в подъезде, а 16% — из-за других бытовых вопросов. В число распространенных причин также вошли споры из-за парковки (11%) и проблемы с домашними животными соседей (10%).

Несмотря на расхожее утверждение, что характер человека портится с возрастом, исследование выявило иную закономерность — более нетерпимыми оказались представители младшего поколения. Так, если в доме проживают преимущественно молодые люди, подобные конфликты статистически случаются чаще. При среднем возрасте жильцов дома до 30 лет — у 62%. Если жильцам в основном 30–45 лет, показатель снижается до 51%, если 45–60 — до 46%. Реже всего споры возникают у соседей старше 60 лет — в 39% случаев.

Количество конфликтов также различается у жителей разных городов. Чаще всего о спорах с соседями рассказывали волгоградцы — такие случаи за последний год происходили у 63% опрошенных. Далее следуют Пермь (55%), Нижний Новгород (53%), Москва (49%) и Новосибирск (47%). Реже всего подобные ситуации возникали у жителей Красноярска (32%), Самары (33%) и Ростова-на-Дону (34%).

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