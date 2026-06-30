В Мексике неизвестный привязывает грабителей к столбам

В мексиканском городе Лагос-де-Морено появился загадочный мститель, который ловит предполагаемых угонщиков мотоциклов, приматывает их скотчем к фонарным столбам и оставляет дожидаться полиции, пишет Oddity Central.

Первый такой случай произошел 13 июня. Тогда местные жители нашли мужчину, приклеенного к столбу с надписью «вор» на лбу. Рядом стоял мотоцикл, который, предположительно, был украден.

С тех пор полиция обнаружила еще как минимум четырех мужчин в таком же положении. Все они были привязаны к столбам и оставлены на виду у прохожих.

Изначально жители решили, что в городе действует один таинственный «Бэтмен», однако власти не исключают, что за происходящим может стоять целая группа мстителей.

Министр общественной безопасности штата Халиско Хуан Пабло Эрнандес заявил, что полиция расследует все эпизоды и разыскивает виновных. Он подчеркнул, что, независимо от подозрений в адрес задержанных, все пятеро мужчин считаются потерпевшими по делу, а самосуд недопустим.

При этом сами мужчины, которых находили примотанными к столбам, пока не рассказали, что именно с ними произошло.

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