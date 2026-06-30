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Общество

В ВОЗ заявили о вспышке холеры в Судане на фоне продолжающегося конфликта

Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил о вспышке холеры в Судане
Anas Alkharboutli/Global Look Press

Вспышка холеры распространяется на юге Судана в штате Западный Кордофан, на его территории уже выявлено 838 предполагаемых случаев заболевания. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в соцсети X.

По его словам, также были выявлены семь подтвержденных случаев заболевания холерой, еще 117 человек не выжили.

Гебрейесус добавил, что вспышка развивается на фоне продолжающегося вооруженного конфликта, который привел к нарушению работы системы здравоохранения. Также доступ к базовой медицинской помощи затрудняет перемещение населения.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что организация совместно с партнерами координирует меры реагирования, расширяет сеть центров лечения холеры и обучает медицинский персонал, специалистов по хлорированию воды и санитарному просвещению населения.

В Судане уже несколько лет продолжается конфликт между армией и Силами быстрого реагирования, возглавляемыми Мухаммедом Хамданом Дагло, из-за спора вокруг интеграция СБР в армейскую структуру, борьбы за ресурсы и контроль над страной. Суданская армия покинула столицу в 2023 году из-за атак Сил быстрого реагирования. По оценке ООН, на пике противостояния из города бежали около 5 млн человек. В марте прошлого года армия отвоевала Хартум.

Ранее человечество предупредили о самом опасном периоде со времен Второй мировой войны.

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