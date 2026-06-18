Ребенок уронил на себя сковороду с раскаленным маслом и получил тяжелые ожоги головы

В Москве ребенок уронил на себя сковороду с раскаленным маслом и получил ожоги

В Москве врачи спасли ребенка, который получил тяжелые ожоги головы, опрокинув на себя раскаленную сковороду с маслом. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Инцидент произошел дома — ребенок получил ожоги на голове, веках и правой щеке. Его экстренно доставили в больницу.

Масло создало жирную пленку, которая мешала охлаждению и восстановлению тканей. Лицо зажило самостоятельно, но на задней части головы ожог оказался глубже в связи с тем, что масло задержалось в волосах.

Хирурги удалили поврежденные ткани и закрыли раны собственной кожей пациента. Для ускорения восстановления медики использовали современные антисептические повязки, сейчас кожный покров полностью восстановлен. Ребенок наблюдается у реабилитолога, в дальнейшем ему проведут терапию для восстановления волосяного покрова.

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