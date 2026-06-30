Россиянин поссорился с приятелем и заколол его шампуром

В Крыму мужчина заколол знакомого шампуром во время ссоры

В Севастополе перед судом предстанет 38-летний мужчина, который во время ссоры заколол знакомого шампуром. Об этом сообщает прокуратура республики Крым.

В апреле 2026 года обвиняемый отдыхал на озере в Балаклавском районе вместе с приятелями. Изрядно выпив, он поссорился со своим приятелем, схватил шампур и ударил им пострадавшего в грудь. Спасти раненого не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд, обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Тверской области мужчина забил приятеля табуретом. Двое мужчин распивали спиртные напитки, в какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Хозяин схватил табурет с металлическими ножками и несколько раз ударил гостя. Травмы оказались тяжелыми, спасти избитого не удалось, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело

Ранее в Петербурге пьяный мужчина проломил череп пациенту больницы.