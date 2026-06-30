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Эксперт назвал маловероятным полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Турэксперт Мкртчян: запрет на выдачу шенгенских виз россиянам маловероятен
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Несмотря на сообщения об ужесточении правил въезда в Европейский союз для россиян, полный запрет на выдачу шенгенских виз маловероятен. Такое мнение в беседе с Life высказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Он отметил, что ограничение туристических поездок для граждан РФ поддерживают лишь часть европейских политиков.

«Это стопроцентный фейк. На серьезном уровне, на уровне еврокомиссаров, полный запрет не обсуждается. Об этом говорят депутаты отдельных фракций, которые составляют меньшинство», — подчеркнул Мкртчян.

Он выразил уверенность, что против полного запрета на выдачу виз выступят страны, заинтересованные в турпотоке из России, такие как Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия.

30 июня стало известно, что Европейская комиссия обсуждает возможность полностью запретить выдачу виз российским туристам. Однако пока неизвестно, в какие конкретно сроки возможно введение ограничений.

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что целью обсуждаемых визовых запретов является дестабилизация российского общества перед выборами в Государственную думу.

Ранее испанский визовый центр увеличил сроки выдачи виз россиянам.

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