Полицейская собака полгода ждала своего кинолога из больницы, отказываясь от еды

Полицейская собака полгода ждала своего госпитализированного кинолога, отказываясь от еды, пишет South China Morning Post.

По данным полиции китайской провинции Юньнань, кинолог и четырехлетняя немецкая овчарка по кличке Булу участвовали в операции по задержанию подозреваемых, связанных с наркотиками.

Во время погони мужчина в темноте сорвался с высоты второго этажа заброшенного здания. Полицейского нашли без сознания с тяжелыми травмами головы и грудной клетки. Все это время Булу не отходил от хозяина, пыталась разбудить его и кружила рядом.

Кинолог провел пять дней в коме, после чего начал длительное полугодовое восстановление. Все это время собака оставалась на базе. По словам коллег мужчины, она перестала выполнять служебные задачи, почти не ела и не пила, а камеры наблюдения регулярно фиксировали, как она приходила к общежитию, воротам базы и тренировочным площадкам в ожидании возвращения своего напарника.

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