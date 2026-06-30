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Полицейская собака полгода ждала своего кинолога из больницы, отказываясь от еды

SCMP: собака отказывалась от еды и воды полгода, ожидая возвращения напарника
China news

Полицейская собака полгода ждала своего госпитализированного кинолога, отказываясь от еды, пишет South China Morning Post.

По данным полиции китайской провинции Юньнань, кинолог и четырехлетняя немецкая овчарка по кличке Булу участвовали в операции по задержанию подозреваемых, связанных с наркотиками.

Во время погони мужчина в темноте сорвался с высоты второго этажа заброшенного здания. Полицейского нашли без сознания с тяжелыми травмами головы и грудной клетки. Все это время Булу не отходил от хозяина, пыталась разбудить его и кружила рядом.

Кинолог провел пять дней в коме, после чего начал длительное полугодовое восстановление. Все это время собака оставалась на базе. По словам коллег мужчины, она перестала выполнять служебные задачи, почти не ела и не пила, а камеры наблюдения регулярно фиксировали, как она приходила к общежитию, воротам базы и тренировочным площадкам в ожидании возвращения своего напарника.

Ранее пудель очень громко лаял и спас хозяйку от пожара.

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