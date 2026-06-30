В Архангельске произошла утечка аммиака на производстве

Утечка аммиака произошла в производственном помещении на Окружном шоссе в Архангельске. Об этом сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС России по Архангельской области.

По данным ведомства, утром 30 июня в помещении произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком. Трубопровод был оперативно перекрыт, уточнили в МЧС. Там добавили, что с места происшествия самостоятельно эвакуировались семь человек.

«По результатам разведки превышения предельно допустимой концентрации аммиака вблизи места происшествия не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас сотрудники ГУ МЧС России по Архангельской области совместно со специалистами Архангельской областной службой спасения им. И.А. Поливаного проводят дегазацию зоны поражения и обследование помещений. Угрозы для жителей близлежащих районов нет, подчеркнули в ведомстве. Оперативные службы держат ситуацию на контроле, ликвидация последствий происшествия продолжается, добавили в МЧС.

Ранее сильная утечка газа произошла в российском городе.