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В Госдуме напомнили об обязанности УК устанавливать энергосберегающие лампочки

Депутат Свищёв: управляющие компании обязаны устанавливать в дома датчики движения
Shutterstock/evgeniykleymenov

Управляющие компании обязаны устанавливать энергосберегающие лампы в подъездах и датчики движения, напомнил россиянам в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы от партии «ЛДПР» Дмитрий Свищёв. Экономия по платежам может составить до 60%, подчеркнул он.

«Установка датчиков движения — обязанность управляющей компании, а не ваша личная прихоть. Если УК говорит, что это невозможно, то она либо лукавит, либо не знает закон. Основание для установки датчика — Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Этот закон обязывает управляющие компании проводить мероприятия по энергосбережению, в том числе устанавливать автоматические устройства включения и выключения освещения в местах общего пользования», — рассказал депутат.

Если управляющая компания отказывается ставить датчики, следует обратиться в жилищную инспекцию, заявил депутат.

«Алгоритм действий четкий — направить письменное обращение в УК с требованием выполнить мероприятия по энергосбережению. Сделать это лучше через портал «Госуслуги.Дом» или в письменном виде с отметкой о входящем номере. Если УК игнорирует или отказывает, подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Инспекция проведет проверку и выдаст предписание. Если предписание не исполнено, обратиться в прокуратуру или суд. Судебная практика подтверждает, что УК обязана проводить такие работы за счет платы за содержание жилья, без дополнительного сбора денег с жильцов», — отметил он.

Чем больше жалоб подать в инспекцию, тем быстрее УК выполнит требование жильцов, считает Свищёв.

«Закон об энергосбережении действует с 2009 года. Но УК делают вид, что не знают о нем. Если УК не исполняет требования закона, за этим последуют штрафы. Жалобы жильцов – реальное основание для проверок. Чем больше жалоб, тем быстрее наведут порядок», — заключил он.

Ранее в Госдуме рассказали, когда покупка квартиры под сдачу будет выгодной.

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