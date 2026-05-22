В Калининграде ефрейтора-перебежчика приговорили к пожизненному сроку

Участнику СВО дали пожизненный срок в Калининграде за переход на сторону ВСУ
Балтийский флотский военный суд приговорил к пожизненному сроку за госизмену ефрейтора, перешедшего в зоне спецоперации на сторону противника. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, фигурант, заключив контракт с Минобороны, приняв присягу России в звании ефрейтора, во время военных действий в зоне СВО перешел на сторону Украины. У противника он прошел боевую подготовку, принял присягу Украине и воевал против российских сил. В ходе боевых действий его взяли в плен.

Собеседница агентства уточнила, что военный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Государственная измена».

Фигуранта приговорили к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима с отбыванием части этого срока в тюрьме. Кроме того, мужчину лишили воинского звания и государственной награды.

Приговор в законную силу пока не вступил, добавили в пресс-службе суда.

До этого бывший сослуживец предателя России Артема Климова описал момент его побега к Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Ранее мать и бабушка перебежчика из Шебекино пострадали при атаке ВСУ.

 
