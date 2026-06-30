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Общество

В Крыму шеф-повару дали 16 лет за передачу сведений о кораблях ВМФ

В Севастополе шеф-повар получила 16 лет за передачу данных о ВС РФ

В Севастополе женщине, которая работала шеф-поваром в общепите, дали 16 лет колонии за передачу сведений о кораблях ВМФ РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Крым 24».

«Через иностранный интернет-мессенджер женщина установила контакт с ГУР Минобороны Украины и передавала сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники ВС РФ в Севастополе», — сказано в сообщении.

Как выяснили правоохранители, она направила Главному управлению разведки Украины кадры кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте — эти данные впоследствии использовались Вооруженными силами Украины для планирования ракетных атак.

Кроме того, будучи шеф-поваром в одном из заведений женщина, фигурантка намеревалась отравить бойцов российских войск, следует из сообщения.

Женщина проведет срок в колонии общего режима, также она должна выплатить штраф в 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее готовивший теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев был ликвидирован на Украине.

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