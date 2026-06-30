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Девушка вынуждена всегда носить с собой соль из-за редкого диагноза

В Великобритании 21-летней девушке поставили редкий диагноз после обморока
Katie Phillips/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка всегда носит с собой пакетики с солью из-за редкого заболевания, которое нарушает работу сердца и кровообращения, пишет Mirror.

Первые серьезные симптомы появились у Кэти Филлипс из Саутенда в 21 год, когда она потеряла сознание во время пробежки в университете. Тогда врачи подозревали сердечный приступ, но позже диагностировали у нее вазовагальный обморок и синдром постуральной ортостатической тахикардии.

Из-за болезни у девушки резко меняется пульс (с 60 до почти 200 ударов в минуту), скачет артериальное давление и случаются обмороки, поэтому ей пришлось на время отказаться от спорта. Позже, после установки кардиомонитора, у нее развился сепсис, что еще сильнее осложнило восстановление.

Сейчас Кэти 26 лет, и она живет по строгому режиму: следит за водным балансом, питанием и регулярно употребляет соль, которая помогает ей справляться с симптомами.

«Я всегда ношу с собой пакетики с солью на случай, если меня начнет трясти — это верный признак того, что организму приходится прилагать больше усилий, чтобы регулировать частоту сердечных сокращений», — объясняет девушка.

Несмотря на трудности, она смогла вернуться к тренировкам и в этом году пробежала Лондонский полумарафон. Кэти надеется, что ее история поможет другим внимательнее относиться к сигналам своего организма и не игнорировать тревожные симптомы.

Ранее покалывание в плече оказалось симптомом рака 4 стадии у женщины.

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