Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Родителям рассказали, стоит ли отправлять «домашнего» ребенка в летний лагерь

Психолог Решетов: ребенка не стоит отправлять в летний лагерь без его желания
Server Amzayev/Global Look Press

Прежде чем отправлять ребенка в летний лагерь, важно убедиться, что он сам хочет туда поехать, иначе отдых может превратиться в психологическую травму. Об этом в интервью РИАМО сообщил кандидат психологических наук Павел Решетов.

«Если ребенок сам выбирает себе лагерь, то даже «домашний» прекрасно адаптируется. Он может испытывать некоторые трудности при обслуживании себя, выполнении коллективных задач, но они прекрасно вписываются в коллектив и со временем преодолевают бытовые трудности», — отметил специалист.

В данном случае также важна роль вожатых. Их задача — сделать незнакомую среду комфортной, интересной и безопасной, добавил он.

Врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова до этого рассказала, какие прививки необходимо сделать ребенку перед поездкой в лагерь.

По ее словам, если учреждение находится в эндемической зоне по клещевому энцефалиту, ребенку стоит привиться от этого заболевания. Вакцинация состоит из двух доз с интервалом в 30 дней. При необходимости его можно сократить до двух недель, пояснила она.

Ранее родителям объяснили, как распознать буллинг в школьном лагере.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!