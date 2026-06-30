Родителям рассказали, стоит ли отправлять «домашнего» ребенка в летний лагерь

Психолог Решетов: ребенка не стоит отправлять в летний лагерь без его желания

Прежде чем отправлять ребенка в летний лагерь, важно убедиться, что он сам хочет туда поехать, иначе отдых может превратиться в психологическую травму. Об этом в интервью РИАМО сообщил кандидат психологических наук Павел Решетов.

«Если ребенок сам выбирает себе лагерь, то даже «домашний» прекрасно адаптируется. Он может испытывать некоторые трудности при обслуживании себя, выполнении коллективных задач, но они прекрасно вписываются в коллектив и со временем преодолевают бытовые трудности», — отметил специалист.

В данном случае также важна роль вожатых. Их задача — сделать незнакомую среду комфортной, интересной и безопасной, добавил он.

Врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова до этого рассказала, какие прививки необходимо сделать ребенку перед поездкой в лагерь.

По ее словам, если учреждение находится в эндемической зоне по клещевому энцефалиту, ребенку стоит привиться от этого заболевания. Вакцинация состоит из двух доз с интервалом в 30 дней. При необходимости его можно сократить до двух недель, пояснила она.

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