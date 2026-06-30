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Врач расказала, с какого возраста можно бегать на длинные дистанции

Врач Демьяновская: единого возрастного порога для марафона не существует
Shutterstock

Единого возрастного порога для допуска детей к длительным забегам не существует. Большинство специалистов сходятся во мнении, что такие нагрузки требуют высокой физической зрелости и систематической подготовки, поэтому для детей они не рекомендуются, сообщила в интервью РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

В детском спорте, по ее словам, предпочтение отдают коротким и средним дистанциям, которые соответствуют возможностям растущего организма. По мере взросления нагрузку увеличивают постепенно, под контролем тренера и врача.

«Важно учитывать не только паспортный возраст, но и особенности ребенка. Ровесники могут существенно различаться по уровню физического развития, выносливости и способности переносить длительные нагрузки», — добавила специалист.

До этого Демьяновская говорила, что системы терморегуляции, сердце, сосуды и легкие у детей находятся в стадии формирования, поэтому высокие нагрузки переносятся ими хуже, чем взрослыми. Особенно это касается соревнований в жаркую погоду или при повышенной влажности.

Ранее сообщалось, что «СберПрайм» марафон «Белые ночи» пройдет в Санкт-Петербурге 4 июля.

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