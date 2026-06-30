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Нога мужчины раздулась до «слоновьей» после укуса гадюки

Нога британца увеличилась в размерах из-за укуса гадюки
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Нога британца раздулась до «слоновьей» после укуса гадюки, пишет People.

Зак Браун отдыхал с другом в природном заповеднике Кавенхэм-Хит в графстве Саффолк, когда они решили сделать остановку на берегу. Сойдя с сапборда, мужчина наступил на молодую гадюку, которая мгновенно укусила его за лодыжку.

«Боль была мгновенной — словно сильный ожог», — вспоминает Зак.

До машины друзьям пришлось добираться около двух часов по воде. Уже через полчаса после укуса нога начала стремительно опухать, а боль распространилась вверх по всему телу.

К моменту возвращения на берег британец уже не мог наступать на ногу. По его словам, стопа и голень распухли «до размеров ноги слона», а отек дошел почти до паха.

Пострадавшего доставили в больницу в Кембридже, где ему ввели антидот и оставили под наблюдением на ночь.

Врачи сообщили, что мужчине повезло: его укусила молодая гадюка. По их словам, последствия могли быть гораздо тяжелее, если бы это была взрослая особь.

Ранее мужчина был арестован за незаконное разведение 300 питонов в квартире.

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