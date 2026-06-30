Один человек погиб в Тверской области из-за атаки БПЛА

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на жилой дачный дом в Кимрском муниципальном округе Тверской области, в результате чего погибла пожилая женщина. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» глава региона Виталий Королев.

«В результате возникшего пожара погибла 61-летняя женщина, которая в этот момент находилась в доме», — написал чиновник.

До этого сообщалось, что на автомобильной заправочной станции в городе Льгов в Курской области произошел пожар после атаки украинских. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбили 87 дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:00 мск, 29 июня, по текущий момент силами противовоздушной обороны только на подлете к городу был уничтожен 61 дрон

30 июня министерство обороны России сообщило, что ночью — в период с 20:00 до 7:00 мск — над территорией страны перехватили и уничтожили 419 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе над Тверской областью.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об эшелонированной системе тактических перехватчиков дронов.