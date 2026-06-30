В МВД напомнили, что россиянам нужно сменить паспорт в течение 90 дней

МВД: достигшим 20 и 45 лет россиянам нужно сменить паспорт в течение 90 дней

Гражданам России, которые достигли возраста 20 или 45 лет, нужно подать документы и фотографии для выдачи или замены паспорта в течение 90 дней. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что гражданин обязан бережно относиться к своему паспорту и в случае его потери или хищения на территории России незамедлительно заявить об этом в МВД РФ.

До этого руководитель центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что при утере паспорта следует в первую очередь обращаться в полицию, но за небрежное хранение документа грозит штраф от 100 до 300 рублей.

Однако, если гражданин заявит, что паспорт был похищен, административной ответственности можно избежать. Кроме того, факт утери критически важно зафиксировать, чтобы снять с себя ответственность, если по паспорту будут оформлены кредиты, уточнил Хаминский. Также, по словам юриста, злоумышленники при помощи чужого паспорта могут оформить аккаунты в соцсетях для мошенничества.

Ранее МВД рассказало, каким должно быть идеальное фото на паспорт – с учетом волос, взгляда и фона.