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Общество

В США грузовик с фейерверками загорелся во время движения

UPI: грузовик с фейерверками загорелся во время движения в США
Chattanooga Fire Department

Грузовик с фейерверками загорелся во время движения в США, пишет UPI.

По данным Пожарной службы Чаттануги, прибывшие расчеты совместно с полицией и пожарными оперативно оцепили территорию. Горящие фейерверки разлетались в разные стороны, создавая угрозу для других транспортных средств и окружающей растительности.

«Движение по автомагистрали было полностью остановлено в обоих направлениях на время тушения пожара и ликвидации последствий», — говорится в официальном сообщении.

Несмотря на интенсивный огонь и детонацию пиротехники, в результате инцидента никто не пострадал. Водитель грузовика успел покинуть кабину до того, как пламя охватило весь автомобиль. Причины возгорания в настоящий момент не разглашаются. Ведется расследование.

Ранее грузовик с миллионом пчел попал в ДТП в США.

 
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