Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

В Тюмени мужчина попытался ограбить женщину у здания местной администрации

Тюменец напал на женщину и попытался ее ограбить, угрожая макетом пистолета
РИА Новости

В Тюмени 50-летнего местного жителя будут судить за разбойное нападение на женщину, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2026 года в утреннее время он подошел к 44-летней женщине на парковке у здания районной администрации, достал из кармана куртки макет пистолета и, угрожая им, потребовал деньги.

Женщина испугалась, но смогла убежать. Нападавший остался без денег и скрылся, однако вскоре его задержали сотрудники полиции.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия). Прокуратура Калининского административного округа уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.

Ранее петербуржец ради ограбления напал на ребенка в подъезде.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!