В Тюмени мужчина попытался ограбить женщину у здания местной администрации

Тюменец напал на женщину и попытался ее ограбить, угрожая макетом пистолета

В Тюмени 50-летнего местного жителя будут судить за разбойное нападение на женщину, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2026 года в утреннее время он подошел к 44-летней женщине на парковке у здания районной администрации, достал из кармана куртки макет пистолета и, угрожая им, потребовал деньги.

Женщина испугалась, но смогла убежать. Нападавший остался без денег и скрылся, однако вскоре его задержали сотрудники полиции.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия). Прокуратура Калининского административного округа уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.

Ранее петербуржец ради ограбления напал на ребенка в подъезде.