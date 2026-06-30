Россиянок на фоне продажи б/у грудных имплантов предупредили о рисках

Повторная установка б/у имплантов в грудь может привести к заражению гепатитом и ВИЧ. Об этом «Москве 24» заявил пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян, комментируя новости о том, что в интернете появились объявления россиянок с предложением купить у них удаленные грудные импланты, в среднем в три-четыре раза ниже первоначальной цены.

Врач подчеркнул, что данные предложения являются очень сомнительными, поскольку хирурги никогда не стерилизуют и не отдают пациенткам такие импланты.

«Во-вторых, ни один уважающий себя врач не возьмется устанавливать их повторно, потому что они строго для одноразового применения. После того как они кому-то отслужили и были удалены, высок риск, что их силиконовые оболочки не выдержат – лопнут, порвутся.», — подчеркнул Алексанян.

По его словам, установка такого товара в грудь сопряжена с высоким риском инфицирования, в том числе гепатитом и ВИЧ. Эксперт призвал не экономить на таких вещах.

Пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова до этого говорила, что грудные импланты в большинстве случаев не становятся препятствием для беременности и кормления грудью. Однако отсутствие проблем во многом зависит от способа проведения операций и особенностей организма самой матери.

Ранее в России нашли способ снизить стоимость медицинских имплантов.