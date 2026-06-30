В Венесуэле обрушился отель с мигрантами

Отель с депортированными из США мигрантами обрушился в Венесуэле во время масштабного землетрясения. Об этом сообщил американский телеканал АВС.

Отмечается, что на борту прибывшего утром 24 июня из США самолета находились 146 депортированных венесуэльцев. Более 100 из них остановились в одном из отелей, который находится в 30 км от Каракаса в штате Ла-Гуайра. Вечером того же дня в Венесуэле произошло землетрясение.

Несколько родственников находившихся в гостинице людей сообщили АВС, часть из них получили несовместимые с жизнью ранения, также есть выжившие и пропавшие без вести.

На прошлой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений. Также была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения.

Ранее в Венесуэле женщину и ребенка нашли под завалами спустя пять дней после землетрясения.