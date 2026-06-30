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Военному вынесли приговор за побег из части и убийство жены

74.ru: в Челябинске осудили контрактника за побег из части и убийство жены
Telegram-канал 74.RU| Новости Челябинска

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику Сергею Москаленко за побег из части и убийство жены Ксении. Об этом сообщил новостной портал 74.ru.

Установлено, что после побега из части мужчина расправился со своей супругой, а затем скрылся. Его поиски велись по всему городу. Отмечается, что при задержании Москаленко оказал сопротивление, совершив нападение на силовика, и угнал машину.

С учетом предыдущего неотбытого наказания за продажу паленых сигарет мужчина проведет в колонии особого режима 18,5 года. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как стало известно 74.ru, Сергей и Ксения были вместе девять лет. По словам соседей, пара зарегистрировала брак в 2025 году незадолго до того, как мужчина подписал контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции (СВО). Убийство произошло в общежитии на улице Танкистов в Челябинске, где проживали супруги. У Ксении остались двое детей — дочь и сын. Москаленко должен выплатить детям убитой супруги 2,5 млн рублей. В издании уточнили, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство.

Ранее участник СВО зарезал двух собутыльников «розочкой» и поджег квартиру.

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