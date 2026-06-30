Друзья обнаружили тело россиянина в отеле на Пхукете

На Пхукете обнаружили тело 44-летнего россиянина, сообщило местное издание The Phuket News.

Инцидент произошел вечером 29 июня в районе Кату. По данным полиции, друзья не могли связаться с потерпевшим в течение трех дней, после чего пришли к нему в гостиницу, постучали в номер и, не получив ответа, заглянули в щель под дверью. Увидев мужчину без движения на полу, они вызвали полицию.

При осмотре правоохранители не обнаружили признаков борьбы или взлома, а личные вещи постояльца остались на месте. Судебные медики установили, что он находился без признаков жизни около двух суток. По словам знакомых, мужчина жил один и находился в подавленном состоянии.

Тело доставили в больницу Вачира Пхукет для вскрытия. Власти связались с посольством России, чтобы уведомить родственников и помочь с необходимыми формальностями.

Ранее турист из Москвы нашел два тела в бассейне при заселении на виллу в Таиланде.