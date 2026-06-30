В Забайкалье будут судить гинеколога, которая едва не погубила пациентку

В Чите гинеколога отдали под суд за халатность, едва не стоившую жизнь пациентке

В Чите отдали под суд акушера-гинеколога, из-за ошибок которой врачам пришлось удалить репродуктивные органы у пациентки. Об этом сообщает прокуратура Забайкалья.

В 2025 году акушер-гинеколог Забайкальского краевого перинатального центра работала с пациенткой, у которой после родов началось воспаление. По версии следствия, медик недооценила тяжесть ее состояния и назначила неадекватную терапию, а также не удостоверилась в том, что лечение было начато.

Кроме того, акушер не произвела осмотр пациентки во время ночного дежурства, из-за чего у той развился сепсис и нарушились функции почек.

Позже обвиняемая ввела в заблуждение врача, заступившего на утреннее дежурство, сообщив об удовлетворительном состоянии больной.

«В результате дефектов оказания медицинской помощи состояние поступившей женщины ухудшилось критически, спасение ее жизни было возможно только при удалении очага воспаления – репродуктивных органов, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

Против врача, допустившего ряд ошибок, возбудили дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В ближайшее время она предстанет перед судом.

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