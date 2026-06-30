Два аэропорта в Москве приостановили прием и отправку самолетов

Два московских аэропорта — Домодедово и Жуковский — приостановили прием и отправку самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Заявление было опубликовано в 7:03 мск.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в тексте.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 30 июня несколько раз заявлял об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к российской столице. В период с 00:00 до 6:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили полсотни таких дронов, сообщал градоначальник в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, каждый раз на места падения обломков БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб.

Утром 29 июня московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживали рейсы по согласованию с компетентными органами. Режим работы авиагаваней был временно изменен в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках графика вылета и прибытия самолетов.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево нашли обломки беспилотника.