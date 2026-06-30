Среди россиян популярны специалисты по выслушиванию жалоб

РИА Новости: россияне готовы платить за то, чтобы их жалобы выслушивали

Жители России все чаще ищут специалистов по выслушиванию жалоб. Об этом РИА Новости рассказали в компании «Авито Услуги».

Речь идет о так называемом «нытинге». В отличие от коучинга, который помогает достигать целей, нытинг предлагает прямо противоположное. Специалист выслушивает жалобы клиента на работу, погоду, начальство, соседей и, в целом, на жизнь, не прибегая к советам, мотивационным цитатам и призывам «взять себя в руки». Он просто готов разделить недовольство и поддержать разговор в необходимом настроении.

Кроме того, россияне нанимают людей, которые будут оправдывать их в любой ситуации. Исполнитель убедит клиента, что правда только на его стороне, а все остальные неправы. Также востребованы люди, готовые занять место в очереди или взять на себя разговор по телефону.

Специалисты отмечают, что за каждым, на первый взгляд, абсурдным предложением стоит вполне понятная потребность, такая как нехватка времени, желание снять с себя неприятную задачу, потребность в общении или же стремление получить необычный опыт. Поэтому на современном рынке услуг все чаще продаются не вещи, а решения конкретных, даже самых неожиданных проблем.

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