Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Премьер Венгрии заявил о критической ситуации в стране с питьевой водой

Мадьяр: в Венгрии из-за жары не хватает питьевой воды
gbbot/Shutterstock/FOTODOM

Из-за аномальной жары в Венгрии критически не хватает питьевой воды. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава правительства страны Петер Мадьяр.

Он подчеркнул, что системы водоснабжения работают на пределе своих возможностей, потребление воды в выходные дни в полтора-два раза превысило обычный уровень. По словам Мадьяра, если сейчас не сократить потребление по всей стране, то в отдельных населенных пунктах возникнет острая нехватка воды. В настоящее время в зоне обслуживания Дунайской региональной гидроэлектростанции в 120 населенных пунктах ввели ограничение на водоснабжение. В некоторых местах запасов питьевой воды в хранилищах больше нет, и ее туда приходится доставлять автоцистернами.

В связи со сложившейся критической ситуацией премьер-министр попросил население ограничить потребление воды и использовать ее лишь для действительно необходимых целей. Он отметил, что, в первую очередь, необходимо обеспечить водой больницы, дома престарелых, особо важные объекты инфраструктуры, подразделения пожарной охраны.

28 июня министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила о колоссальном ущербе посевам и скоту от жары.

Ранее немецкий министр признал огромный ущерб от жары для экономики Германии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!