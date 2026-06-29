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Общество

Россия назвала в ООН организаторов атаки БПЛА по белорусскому автобусу с детьми

Дипломат Евстигнеева назвала организаторов атаки БПЛА по белорусскому автобусу
МИД РФ/РИА Новости

Исполнители и организаторы атаки БПЛА на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии под Брянском установлены, сообщила на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.

Дипломат заявила, что к инциденту причастны командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР (Главного управления разведки) минобороны Украины Олег Иващенко. Они «обеспечили целенаведение и отдали приказ о нанесении удара». Непосредственные исполнители приказа об атаке тоже известны.

17 июня украинские военные нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате удара женщина, сопровождавшая детей, получила несовместимые с жизнью травмы, а несколько подростков и взрослых были ранены. Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал объяснений от Украины. МИД страны вызвал временного поверенного в делах Украины в Минске. Однако в Киеве же вскоре после случившегося стали отрицать свою причастность к инциденту.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему ВСУ стали атаковать поезда и автобусы.

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