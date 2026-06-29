Мужчина ударил девушку ножом и затащил в такси в Москве, это попало на видео

В Москве мужчина ударил девушку ножом и затащил в такси

В Москве мужчина с ножом ранил девушку, а затем силой затащил ее в такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Коммунарка».

Инцидент произошел в темное время суток в поселке Коммунарка. Предварительно, мужчина ударил девушку ножом, а затем, продолжая размахивать лезвием, силой затащил ее в такси. Видеозапись произошедшего направили сотрудникам полиции.

Нападавшего задержали, со слов очевидцев передает Telegram-канал. Девушку доставили в больницу, ей провели операцию. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

До этого петербурженка изрезала бывшего ножом после расставания. Тот выбежал на лестничную площадку, а соседи, услышав шум и крики, вызвали полицию. Наряд Росгвардии обезвредил и задержал нападавшую на месте.

Ранее российский подросток изрезал ножом свою девушку и соседку, обе не выжили.