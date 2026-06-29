Россиян начали предупреждать о невозможности входа через Apple ID и Google

РИА Новости: сервисы стали оповещать об отключении входа через Apple ID и Google

Российские сервисы начали предупреждать пользователей об отключении возможности входа в аккаунт через Apple ID и Google с 6 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен по требованию закона №149-ФЗ. Привяжите номер телефона, чтобы сохранить профиль», — говорится в сообщении.

26 июня президент России Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы за использование иностранных сервисов при авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах. Теперь владельцы сайтов, допускающие вход через зарубежные электронные почты или иные иностранные системы, рискуют получить штраф в размере до 700 тысяч рублей.

Согласно новым нормам, легитимными способами входа на отечественных ресурсах признаются только те, что используют российские номера телефонов, единую систему биометрии или портал «Госуслуги». Если владелец сайта пренебрегает этими правилами, для физических лиц предусмотрен штраф в размере 10–20 тысяч рублей, для должностных лиц — 30–50 тысяч рублей, а для организаций — от 500 до 700 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах в десятки тысяч рублей за мат в интернете.