«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным канала, сообщение прозвучало в 15:34 мск.

«НЖТИ 81464 ВЕРХОСОК 9399 3945», — говорится в сообщении.

25 июня УВБ-76 передала два зашифрованных сообщения. Первое появилось в 13:01 мск и содержало кодовое слово «крюк». Второе было зафиксировано в 19:01, в эфире прозвучало слово «обезьянка».

До этого станция передала 20 зашифрованных сообщений. Наибольшая активность пришлась на вторую половину дня. В промежутке с 12:25 до 15:44 прозвучали слова «волокита», «улусокорм», «полуостров», «поддержка», «весна». После 16:00 были зафиксированы сообщения «вурдалак», «мазание», «мракощуп» и другие.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция Судного Дня» УВБ-76 передала в эфир слово «калоед».