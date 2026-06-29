Около 5 тыс. выпускников МГУ получили красные дипломы в 2026 году

Около 5 тыс. выпускников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова получили красные дипломы в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Традиционный выпускной для студентов, окончивших университет с отличием, состоялся 29 июня у главного здания. Впервые за всю историю ведущего университета страны количество отличников достигло такого показателя.

«Вы получили диплом с отличием лучшего российского университета. Здесь за годы учебы вы своим трудом заложили прочный фундамент, на котором сможете построить надежное и прекрасное здание вашего будущего. Уверен, что своими делами вы обязательно займете свое место среди тех, кем по праву гордится наше Отечество», — поздравил выпускников ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.

Он отметил, что выпускники этого года вместе с университетом прошли один из самых важных этапов его истории. Учеба ребят пришлась на год 270-летия Московского университета. Садовничий напомнил, что коллектив университета первым из образовательных организаций получил орден «За доблестный труд».

По его словам, сегодня МГУ лидирует в развитии инфраструктуры. При этом университет строит научно-технологическую долину и совершенствует кампус. Также в этом году вуз открыл первый набор на новый факультет — искусственного интеллекта.

«Наши ученые изучают вселенную и человеческий мозг, занимаются фотоникой и геномикой, совершают прорывные открытия в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, создания новых материалов и лекарств. Эти и другие научные направления ждут своих исследователей. Они ждут вас», – сказал Садовничий.

По традиции центральным моментом официальной части праздника стал внос главных реликвий — Утвердительной грамоты и первого университетского Устава. Церемония прошла под гимн Московского университета в исполнении Академического хора МГУ. Выпускников ждала праздничная программа с интерактивными площадками, конкурсами, фотозонами и экспериментальным химическим баром.