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Ретейлеры набирают в два раза больше просмотров в TikTok, чем в других соцсетях

Российские ретейлеры массово делают ставку на вертикальные видео в TikTok
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Вертикальный формат видео стал самым популярным способом потребления контента на смартфонах. По данным опроса, почти половина российских пользователей (45%) регулярно смотрят короткие вертикальные ролики. Для брендов это прямой путь к покупателю: видео воспринимаются как развлечение, а не реклама, рассказали «Газете.Ru» аналитики LiveDune, изучившие активность ретейлеров в 2026 году.

Крупнейшие игроки рынка инвестируют в продвижение до 10 млрд рублей в год, а рост бюджетов у отдельных компаний достигает 40–70% год к году. В TikTok из 18 присутствующих брендов только 11 выпускали публикации в течение пяти месяцев. Суммарное число просмотров всех активных ретейлеров составило 60 млн.

Три крупнейшие торговые сети («Пятерочка», «ВкусВилл» и «Красное и Белое») лидируют по всем показателям. Первая собрала 20 млн просмотров, вторая — 17 млн, третья — 12 млн. В сумме это более 80% всех просмотров на платформе. При этом большая часть аудитории приходится на отдельные вирусные ролики.

По числу подписчиков также лидирует первая из сетей с 689 тыс. подписчиков и приростом +258 тыс. за пять месяцев. На втором месте — 444 тыс. (+6,2 тыс.), третье место делят два бренда с показателями 263 тыс. и 262 тыс. подписчиков.

На другой площадке для вертикального видео активность ретейлеров вдвое ниже: суммарные охваты составили 33 млн просмотров против 60 млн в TikTok. Это связано с тем, что компании работают осторожнее в рамках действующего законодательства и не используют коммерческие способы продвижения. За внимание пользователей там боролись два ретейлера — один набрал 14 млн просмотров, другой — 12 млн.

Динамика роста тоже различается: лидер по приросту аудитории в TikTok набрал +258 тыс. подписчиков за пять месяцев, тогда как на другой площадке — только +4 тыс. У 10 ретейлеров из списка наблюдается отток аудитории.

«Короткие вертикальные видео — это не тренд, а новая реальность. Бренды, которые умеют создавать вирусный контент, получают многомиллионные охваты без значительных бюджетов», — комментируют эксперты.

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